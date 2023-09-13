В Бурятии решили проблему с очередью в детские сады

В регионе открыли 27 новых дошкольных образовательных учреждений

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Проблему с нехваткой детских садов в Бурятии решили, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума глава республики Алексей Цыденов.

"По детским садам проблему решили, уверенно можем сказать об этом. Очередей в детсады нет - даже есть свободные места, запас", - сказал Цыденов.

С 2018 года в Бурятии при поддержке президента России Владимира Путина и правительства России за счет федерального финансирования ведется масштабное строительство дошкольных учреждений. Возвели и открыли 27 новых детских садов. На этапе строительства, ввода в эксплуатацию еще 17, окончание работ запланировано на 2024 год.

В Бурятии до недавнего времени не хватало дошкольных учреждений образования. В начале 2019 года в очереди на получение места в детские сады было зарегистрировано более 13 тыс. детей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.