Собянин сообщил о завершении строительства нового корпуса инфекционной больницы №1

В клинике оборудовали 546 мельцеровских боксов - с возможностью расширения коечной мощности до 1 028 коек

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы №1 построили в Москве, идут пуско-наладочные работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Поздравляю с окончанием строительных работ в этом инфекционном центре, в котором есть все. <...> Здесь будет оказываться помощь как детям, так и взрослым. Строительная часть закончена, идут пуско-наладочные работы. И я надеюсь, что через два-три месяца больница уже примет своих пациентов", - сказал Собянин.

Как добавил главный врач Игорь Тюрин, в больнице сформирован многофункциональный инфекционный центр, в котором пациенты с инфекционными патологиями будут получать полный спектр лечебно-диагностической помощи. В клинике оборудованы 546 мельцеровских боксов - с возможностью расширения коечной мощности в два раза - до 1 028 коек.

"Осваивайтесь. Это сложная работа - по настройке оборудования и его освоению. Это один из самых сложнейших, с точки зрения технологий, инфекционных центров в нашей стране. Он должен работать на полную", - добавил Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство современного инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории ИКБ №1 было начато в феврале 2020 года на месте снесенных устаревших корпусов больницы. Новый комплекс состоит из трех корпусов общей площадью 133 тыс. кв. м, объединенных подземным пространством и надземными переходами, что позволит перемещаться по больнице, не выходя на улицу.