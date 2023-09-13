Колокольцев: большинство регионов не используют вытрезвители для борьбы с преступностью

Глава МВД России призвал не оставлять эту проблему без внимания

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений заявил, что большинство регионов страны не используют систему вытрезвителей для борьбы с преступностью, призвав не оставлять эту проблему без внимания.

"В настоящее время учреждения открыты в 26 субъектах Российской Федерации. Практически во всех регионах, где они есть, прослеживается динамика сокращения количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Однако в большинстве субъектов эти возможности, к сожалению, не используются", - процитировали его в пресс-центре ведомства.

Вместе с тем, по словам Колокольцева, в первом полугодии каждый четвертый из выявленных сотрудниками полиции граждан, находящихся в нетрезвом виде в общественных местах, не мог самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. "<...> Речь идет о 100 тыс. лиц, подлежащих доставлению в специальные организации. Оставлять эту проблему без внимания, закрывать глаза на прямую угрозу жизни и здоровью граждан недопустимо", - сказал глава ведомства.

Кроме того, в рамках работы обсуждалась тема злоупотребления алкоголем и недопущения фактов отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. В этой связи министр напомнил о том, что за незаконный оборот метилового спирта установлена уголовная ответственность.