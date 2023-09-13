Более 400 тыс. российских семей распорядились маткапиталом через банки с 2020 года

В СФР сообщили, что благодаря передаче сведений из банков родители могут одновременно с оформлением кредита сразу подать заявление о распоряжении материнским капиталом на покупку или строительство жилья

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 400 тыс. семей в России с 2020 года распорядились материнским капиталом через банки, которые обмениваются данными с Социальным фондом России, сообщается на его сайте.

"Уже 414 тыс. семей в России распорядились материнским капиталом через банки, обменивающиеся данными с Социальным фондом (СФР). Информационное взаимодействие между фондом и кредитными организациями налажено в соответствии с соглашениями, которые заключаются с 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря передаче сведений из банков родители могут одновременно с оформлением кредита сразу подать заявление о распоряжении материнским капиталом на покупку или строительство жилья. При этом средствами сертификата оплачивается основной долг либо первоначальный взнос по кредиту. Таким образом, вместо двух обращений (в банк и Социальный фонд) владельцу сертификата достаточно обратиться только в банк.

Кроме того, чтобы еще больше родителей могли удобнее использовать маткапитал на улучшение жилищных условий, Соцфонд регулярно заключает новые соглашения об обмене данными с банками.

Материнский капитал

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.