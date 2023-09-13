Над центром Воронежа на время празднования Дня города закроют воздушное пространство

На празднике ожидаются более 100 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. В Воронеже в День города, который отметят 16 сентября, для безопасности приостановят выдачу разрешений на использование воздушного пространства в районе проведения праздника и запретят электросамокаты, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

"Приостановлена выдача разрешений на использование воздушного пространства над территорией проведения мероприятия. Вводится запрет на использование электросамокатов в выгороженной зоне и ограничения на торговлю алкогольными напитками и напитками в стеклянной и жестяной таре. Планируемое число участников мероприятий праздника - до 100 тыс. человек. При этом программа предусматривает ограничение масштабов мероприятий, которые пройдут только в Кольцовском сквере и на площади Ленина", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Воронежа, салют и работа выносных торговых точек не запланированы, в центре города установят 699 турникетов с использованием рамок металлодетекторов, дополнительные системы оповещения, освещения и видеонаблюдения, в частности, в общественных местах смонтированы 75 новых видеокамер в едином комплексе муниципальной системы "Безопасный город".

Ранее власти Воронежской области сообщали, что принято решение отказаться в День города от салюта из-за проведения специальной военной операции. День Воронежа отмечается в третью субботу сентября, в 2023 году городу исполнится 437 лет. По данным мэрии, 16 сентября воронежцам на разных площадках города покажут танцевальные программы, концерты авторской песни, а также программы джазовых и рок-композиций, на участке у главной площади города запланировано выступление Ольги Кормухиной и Стаса Костюшкина, организуют уличный спектакль для детей, различные мастер-классы, спортивные и интерактивные мероприятия, благотворительные акции.