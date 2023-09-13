Более 500 детей участников СВО и героев России поступили в РАНХиГС по квоте

Средний балл ЕГЭ для поступления в академию на бюджет в Москве составил 93,9

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 500 абитуриентов РАНХиГС были приняты в вуз по отдельной квоте для детей участников СВО и героев России, сообщил ректор академии Алексей Комиссаров.

"На особых условиях было принято 509 обучающихся, детей принимавших участие в СВО, героев России и так далее", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Всего, по данным Комиссарова, в этом году в РАНХиГС было подано около 64 тыс. заявлений, что значительно превышает показатели прошлых лет. Средний балл ЕГЭ для поступления в академию на бюджет в Москве составил 93,9. Всего в этом году к обучению в академии приступили 14 774 первокурсника в 42 регионах России.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузах по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимают их в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

Образовательные программы РАНХиГС

Комиссаров рассказал, что в этом году академия запустила специальную программу "Ресурс России" по подготовке государственных управленцев. "Уникальность программы в том, что со студентами будут работать как лекторы, так и наставники - успешные практики из органов власти, госкорпораций и крупного частного бизнеса. Программа финансируется полностью из средств академии", - отметил он.

Также реализуется новая образовательная программа "ДНК России" для преподавателей, в ходе которой более 6 тыс. педагогов обучаются основам российской государственности. Также в этом году по поручению президента РФ Владимира Путина будет запущена программа дополнительного образования "Школа мэра" для муниципальных служащих, добавил Комиссаров.