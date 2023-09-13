Рост детеныша панды в Московском зоопарке превысил 30 см

Его пол пока неизвестен

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Длина тела детеныша панды в Московском зоопарке составляет почти 31 см. Об этом сообщила в своем официальном Telegram-канале директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"У малыша панды уже целых 30,8 см общая длина вместе с хвостом, растет не по дням, а по часам. Уже не так легко носить [маме] в зубах такого бутуса", - написала Акулова.

Мэр Москвы Сергей Собянин в конце августа сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Как позже уточнили в пресс-службе столичного зоосада, вес малыша составил 150 грамм, 6 сентября он превысил 400 грамм. Его пол пока неизвестен.

Посещение павильона "Фауна Китая" в Московском зоопарке ограничили до 1 ноября для обеспечения покоя панды и ее детеныша.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. Они стали пятой и шестой пандами, когда-либо "гостившими" в России. Жуи родился 31 июля 2016 года в городском округе Яань (провинция Сычуань) в центре по защите и изучению больших панд. Диндин родилась 30 июля 2017 года на другой базе этого центра - в районе Волун в той же провинции.