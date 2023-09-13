В регионах России в 2024 году заработают 11 новых круглогодичных центров компетенций

Объем финансирования на реализацию проектов превысит 5 млрд рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций среди субъектов России. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

"Победителями стали 11 субъектов. Центры начнут работу уже в 2024 году. На 2024-2026 годы их финансирование составит более 5 млрд рублей из региональных источников и внебюджетных средств. В восьми регионах планируют строительство новых объектов, в двух - капитальный ремонт, в одном используют действующую инфраструктуру", - написала она.

Победителями конкурса на открытие центров компетенций стали Архангельская область ("Наука"), Сахалинская область ("Карьера"), Хабаровский край ("Предпринимательство"), ХМАО - Югра ("Общественные инициативы"), Липецкая область ("Технологии"), Камчатский край ("Экология"), Калининградская область ("Медиа"), ЯНАО ("Туризм и гостеприимство"), Нижегородская область ("Государственное и муниципальное управление"), Ростовская область ("Сельская молодежь") и Ленинградская область ("Безопасность и профилактика").

"Планируем, что к концу следующего года центры вовлекут в свою работу не менее 54 тыс. молодых людей и обучат 16,5 тыс. человек. Второй сезон конкурса состоится уже в этом году по номинациям: "Приграничное сотрудничество", "Пеший туризм", "Международное сотрудничество" и "Межнациональное и межконфессиональное взаимодействие" и другим", - написала Разуваева.