В КЧР открылась первая инклюзивная лаборатория театрального искусства

В ней смогут бесплатно обучаться до 100 детей

ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Первая в республике инклюзивная лаборатория театрального искусства открылась в Карачаево-Черкесии в рамках реализации проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов. В ней смогут бесплатно обучаться до 100 детей, рассказал ТАСС руководитель проекта, продюсер театра "МонЭльбрус" Руслан Коркмазов.

"Инклюзивная лаборатория театрального искусства - это первый такой проект в республике, а говоря простым языком, это театральная школа и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Актерскому мастерству участники будут обучаться по системе Станиславского. Предполагается организация творческого вечера жестовой песни и жестово-поэтического вечера - дети с нарушениями слуха будут читать стихи поэтов КЧР и исполнять песни на языке жестов", - сказал Коркмазов.

В рамках школы, которая открылась на базе театра "МонЭльбрус" в Черкесске, пройдут занятия по актерскому мастерству, режиссуре, этикету, правилам безопасности, а также по театральной физкультуре для развития подвижности и мелкой моторики у детей. Также запланированы мероприятия, направленные на повышение эмоционального интеллекта детей.

Руководитель проекта отметил, что бесплатный набор в инклюзивную школу уже открыт, организаторы предполагают, что заявок на участие будет много, но отбор пройдут только 100 человек.

"Еще будут организованы уроки рисования, чтобы дети могли выразить свои эмоции на бумаге. А мы будем публиковать рисунки в социальных сетях для того, чтобы появилась возможность познавать внутренний мир особенных детей. А завершится проект первым инклюзивным репертуарным спектаклем. Это будет русская народная сказка, какая именно - выберут сами дети, чтобы развить в них инициативность и творческую самостоятельность", - добавил художественный руководитель театра "МонЭльбрус" Къарча Мамчуев.

Реализовываться проект будет при поддержке Фонда президентских грантов и министерства труда и соцзащиты республики на протяжении полугода и завершится в начале весны 2024 года.