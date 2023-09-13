В Госдуме предложили предоставлять доступ к Пушкинской карте с семи лет

В качестве альтернативы первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также предложила проработать возможность создания аналога такой карты для детей с 7 до 14 лет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой расширить программу "Пушкинская карта", включив в нее детей с 7 до 14 лет, или проработать возможность создания для них аналога такой карты. Письмо на имя Голиковой размещено в Telegram-канале депутата.

Лантратова отметила, что сейчас дети от 7 до 14 лет не могут стать участниками программы "Пушкинская карта", что поднимает вопрос о равном доступе к учреждениям культуры и культурным ценностям.

"Представляется целесообразным расширить программу "Пушкинской карты", включив в нее детей с 7 до 14 лет, либо проработать вопрос предоставления им ее аналога под названием, например, "Золотой ключик", поскольку произведение "Золотой ключик, или "Приключения Буратино" является одним из самых популярных среди детей. Номинал карты предлагается в размере 3 тыс. рублей", - написала депутат.

Она добавила, что Министерство просвещения РФ инициативу поддержало, пообещав проработать ее совместно с Министерством культуры РФ, однако вопрос все еще не решен. Лантратова отметила, что большинство льгот, предусмотренных для детей, фактически предоставляются их родителям в целях обеспечения благополучия детей, а ее предложение нацелено на предоставление льгот напрямую детям, что поспособствует их развитию и культурному просвещению.

"На основании изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность реализации предложенной инициативы и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - заключила парламентарий.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.