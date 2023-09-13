Школы и детские сады Снежинска отправили на карантин из-за ОРВИ

Уровень заражаемости в закрытом городе за неделю вырос почти на 40%

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Карантин по острым респираторным вирусным инфекциям установили во всех школах и учреждениях дополнительного образования закрытого города Снежинска в Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

"Отмечается рост заболеваемости ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей на 37,6%, что указывает на осложнение эпидемической обстановки по ОРВИ на территории Снежинска. С 4 по 10 сентября всего зарегистрировано 394 случая ОРВИ. С 14 по 20 сентября вводится карантин во всех школах и учреждениях дополнительного образования [Снежинска], где учебный процесс идет в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 12 сентября на дистанционное обучение перевели два образовательных учреждения (школа 117 и школа 125). В школе 135 закрыты на карантин 13 классов, в школах 121 и 127 - по шесть классов, в школе №126 - 12 классов. Введены карантинные мероприятия в трех детских дошкольных учреждениях (№18, 29 и 4).

Снежинск - закрытое территориальное образование в Челябинской области с населением около 50 тыс. Градообразующим предприятием города является федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина".