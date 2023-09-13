Более 800 детей сотрудников ОПК бесплатно отдохнули в лагерях Новосибирской области

В летних лагерях региона также отдыхали 1,5 тыс. детей участников СВО

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Более 800 детей сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса в Новосибирской области впервые получили бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря в 2023 году, рассказала замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"В этом году мы расширили [перечень детей, которые могут отдохнуть в лагере бесплатно], предоставляли бесплатные путевки детям сотрудников оборонно-промышленных предприятий. Более 800 ребят", - сказала Потапова.

Бесплатные путевки также получили дети с ОВЗ, сироты и дети из малообеспеченных семей. В 2023 году в летних лагерях региона бесплатно отдохнули 1,5 тыс. детей участников СВО, почти в 11 раз больше, чем год назад.

В общей сложности в оздоровительных детских лагерях всех видов отдохнули более 121 тыс. несовершеннолетних (51 тыс. в загородных лагерях и более 70 тыс. в лагерях дневного пребывания), это на 5,5 тыс. больше, чем годом ранее. По словам Ольги Потаповой, в 2023 году на укрепление материально-технической базы в загородных лагерях выделили более 630 млн рублей - в два раза больше, чем в 2022 году.