Более 30 стран примут участие во II Петербургском религиозном форуме

Главной темой мероприятия стало обсуждение способов сохранения традиционных ценностей в современных условиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Представители религиозных организаций и объединений из более чем 30 стран стали участниками II Петербургского международного религиозного форума (ПМРФ), сообщил ТАСС советник по международным вопросам Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир Албогачиев (фонд - один из организаторов форума). В этом году центральной темой события стало обсуждение способов сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в современных условиях.

"Здесь, как минимум, от 32 стран участники", - сказал Албогачиев.

Как рассказал журналистам председатель Духовного управления мусульман Санкт Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий Равиль Панчеев, на форуме присутствуют, в частности, представители государств Персидского залива, Африканского континента, Юго-Восточной Азии. В числе иностранных участников - делегации из Ирана, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Йемена, Саудовской Аравии, Алжира, Мали и других стран.

"Мы выбрали тему неспроста, потому что религиозные ценности сегодня в современном мире [сталкиваются с] определенными сложностями. <...> Поэтому работа этого форума для нас очень важна - увидеть и услышать наших спикеров, [обсудить], что нам необходимо сделать для того, чтобы сохранить и укрепить духовно-нравственные ценности", - отметил муфтий в своем выступлении на открытии форума.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил, что "в современном мире развитие электронных технологий, глобализация и клиповое сознание ставят под сомнение необходимость и важность сохранения вообще каких-либо ценностей". "Поэтому важно всем здравым силам страны всемерно заботиться о том, чтобы традиционные духовно-нравственные ценности были основополагающим фактором в жизни людей. Они, как ничто другое, являются надежной опорой в постоянно меняющемся мире, особенно в годину испытаний, которую мы сегодня переживаем в связи с проведением специальной военной операции", - сказал он.

Многие участники форума уделили особое внимание указу президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". "Указ предоставляет возможность усилить совместную работу по достижению общественного согласия в многонациональной и многоконфессиональной России", - подчеркнул в своем выступлении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

О форуме

В повестке обсуждение вопросов укрепления межрелигиозного диалога, социального служения традиционных конфессий в период изменений отношения общества к религии, выработка новых форм информационного противодействия идеологии экстремизма.

"В конце будет приниматься итоговый документ и резолюция, которые будут направлены в правительство, общественные организации, международные организации. Наша позиция будет там как раз отражена", - отметил Панчеев.

II Петербургский международный религиозный форум "Религиозные ценности в современном мире" проходит 13-14 сентября. Он организован Духовным собранием мусульман России и Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России при поддержке Русской православной церкви и ведущих российских вузов. ПМРФ проводится раз в два года.