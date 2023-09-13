В Госдуму внесли законопроект о выходных для родителей инвалидов старше 18 лет

Он предлагает установить в Трудовом кодексе Российской Федерации положение, согласно которому право одного из родителей на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц сохраняется после совершеннолетия ребенка

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о дополнительных четырех выходных днях в месяц для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, достигших 18 лет. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 262 Трудового кодекса. По действующим нормам одному из родителей, опекуну или попечителю для ухода за ребенком с ограниченными возможностями здоровья по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены между ними по их желанию.

"Законопроект предлагает установить в Трудовом кодексе Российской Федерации положение, согласно которому после достижения ребенком-инвалидом 18 лет право одного из родителей (опекуна, попечителя) на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц сохраняется", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы сообщили, что к ним с просьбой о дополнительных выходных обратились родители совершеннолетних детей с ограниченными возможностями здоровья. "Связаны такие просьбы родителей исключительно с необходимостью постоянного ухода за детьми-инвалидами", - пояснили депутаты.