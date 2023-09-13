13 сентября, 11:57

Маск в детстве научился гипнозу и убедил свою сестру, что она собака

EPA-EFE/ ETIENNE LAURENT
Книга Уолтера Айзексона "Илон Маск"
© EPA-EFE/ ETIENNE LAURENT

В биографии бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона говорится, что он заставил ее съесть сырой бекон

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск в детстве научился гипнозу и убедил свою сестру в том, что она собака. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на биографию бизнесмена, написанную Уолтером Айзексоном.

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По его данным, Маск в детстве "научился фокусам и гипнотизировать людей", однажды он даже убедил свою младшую сестру, что "она собака и заставил ее съесть сырой бекон". Как отмечает портал, бизнесмен не был общительным ребенком, он любил читать книги и проводить эксперименты.

Ранее в СМИ попадали другие фрагменты из поступившей в продажу 12 сентября книги Айзексона о бизнесмене. В их числе истории о том, как он потерял сознание в Москве после нескольких рюмок водки, истории решения отключить доступ к Starlink из-за опасений ядерной войны и его детский опыт в лагере по выживанию в дикой местности. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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