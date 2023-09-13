Более 2,5 тыс. человек зачислили в педвузы по квоте для участников СВО и их детей

Замминистра просвещения Татьяна Васильева отметила, что в 2023 году в педагогические вузы было подано рекордное число заявлений

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек зачислены в российские педагогические вузы по квоте для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

"Еще один важный момент приема этого года, о чем не могу не сказать, что для участников специальной военной операции, членов их семей, университетами были предусмотрены отдельные квоты для поступления. И в педагогические вузы по этим квотам зачислены 2 518 человек", - сказала она на пресс-конференции.

Васильева отметила, что в этом году в педагогические вузы было подано рекордное число заявлений: 285 тыс., что на 100 тыс. больше, чем в прошлом году.

По данным Минпросвещения, в среднем конкурс на бюджетные места по педагогическим специальностям составляет почти 12 человек на место. Самый высокий конкурс - 14 человек на место - на специальности педагогического образования по двум профилям подготовки.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузах по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимают их в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.