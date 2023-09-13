Врачи на Урале первыми в РФ удалили аневризму селезеночной артерии уникальным методом

Операция проведена с помощью лапароскопического метода, который является малотравматичным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно провели пациенту с редкой патологией - аневризмой селезеночной артерии - операцию с помощью лапароскопического метода (малотравматичный метод проведения хирургических вмешательств через небольшой разрез), который для лечения аневризмы ранее в России не применяли. Такой метод позволил сохранить пациенту селезенку, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Врачи второго хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно прооперировали жителя Первоуральска с редкой патологией. У мужчины обнаружили гигантскую аневризму селезеночной артерии, разрыв которой мог привести к необратимым последствиям", - говорится в сообщении.

Аневризма у пациента была более 5 см в диаметре и имела тонкую стенку, что могло привести к ее разрыву. Уникальность этого случая в том, что хирургам удалось выполнить операцию лапароскопическим (малотравматичным) методом и сохранить пациенту селезенку. Для лечения гигантской аневризмы данную методику в России ранее не применяли, добавили в департаменте.

Аневризма селезеночной артерии - это расширение кровеносного сосуда, снабжающего селезенку артериальной кровью. Патологией считается его расширение более чем на 10 мм. При этом заболевании высок риск разрыва данного сосуда, что может послужить причиной смерти больного.

Увеличение количества малоинвазивных вмешательств в структуре хирургических операций выполняет задачи нацпроекта "Здравоохранение".