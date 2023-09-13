Празднование годовщины открытия "Солнца Москвы" на ВДНХ пройдет 16 и 17 сентября

В программе выступления музыкантов, интерактивная программа, открытие фотовыставки "Один год на высоте", праздничное шоу на аттракционе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Праздничная программа, приуроченная к годовщине открытия колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, состоится 16 и 17 сентября, гостей ожидают выступления музыкантов, выставка и мультимедийное шоу с использованием света и лазера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"В сентябре 2023 года "Солнце Москвы" празднует свой первый юбилей: один год с момента открытия. За это время крупнейшее в Европе колесо обозрения стало не только новым символом столицы, но и популярной городской точкой притяжения. <...> Празднования дня рождения "Солнца Москвы" пройдут 16 и 17 сентября. В программе выступления музыкантов, интерактивная программа, открытие фотовыставки "Один год на высоте", праздничное шоу на аттракционе", - сказали в пресс-службе.

В субботу развлекательная программа состоится с 12:00 до 21:00. В течение дня на главной сцене ведущий будет дарить подарки: билеты на колесо обозрения, сувенирную продукцию, билеты в "Московский ЛисаПарк", а также подарочные сертификаты в рестораны и кафе. Вечером для гостей пройдет концерт группы #Mulermanband в сопровождении светового представления. Впервые на городском променаде состоится мультимедийное шоу с использованием света и лазеров. Посетители смогут увидеть праздничные 3D-инсталляции ко дню рождения "Солнца Москвы", которые будут спроецированы на входную группу комплекса и фасады здания. Вход на концерт и шоу свободный.

Также в этот день на центральной площади откроется фотовыставка "Один год на высоте": 12 фоторабот, собранных в экспозиции, расскажут историю "Солнца Москвы" от момента создания аттракциона до сегодняшнего дня. Гости увидят проектную визуализацию комплекса, редкие кадры строительства аттракциона, а также современные фотографии колеса обозрения в разное время года. Кроме того, с 13:00 до 18:00 на городском променаде все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с талисманом "Солнца Москвы" - солнечным зайчиком Лучиком, который подарит всем памятные открытки, сувенирные браслеты и сладости.

По данным пресс-службы, 17 сентября к празднованию присоединятся студии-школы Аллы Духовой Todes. Так, в воскресенье с 14:00 до 18:00 на центральной площади состоится танцевальное мероприятие "Todes на высоте". Гостей ждут бесплатные мастер-классы от педагогов-хореографов, а также показательные выступления балета школы.

"За 12 месяцев гостями территории "Солнца Москвы", объединяющую многофункциональный комплекс, городской променад и колесо обозрения, стали около 10 млн человек. В копилке рекордов проекта - пять побед в национальных и городских конкурсах-премиях, более 350 проведенных мероприятий, более 70 тыс. подписчиков в соцсетях", - добавили в пресс-службе.