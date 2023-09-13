Путин призвал подумать о развитии районов для специалистов в Свободном и Циолковском

По словам президента, в Циолковском "очень хорошая будет площадка для специализированного туризма"

СВОБОДНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) предложил руководству подумать о том, как синхронизировать развитие микрорайонов для сотрудников предприятия в Свободном и Циолковском.

Во время визита Путина гендиректор ООО "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев рассказал президенту о ходе строительства жилья для рабочих. Для персонала в Свободном строится жилой микрорайон "Алексеевский" на 5 тыс. жителей. На территории микрорайона разместятся детский сад с крытым бассейном, школа, поликлиника со взрослым и детским отделениями, центр культуры и досуга, универсальный магазин, центр бытового обслуживания, универсальный спортивно-тренировочный комплекс.

Путин спросил, как далеко микрорайон от Циолковского, где строится микрорайон "Звездный городок". "Я к чему это говорю, там мы сейчас будем город открывать, и там очень хорошая будет площадка для специализированного туризма. И в этой связи там, конечно, нужно будет строить инфраструктуру хорошую, туристическую инфраструктуру и бытовую, все что с ней связано. Надо подумать как синхронизировать это развитие", - сказал Путин.

Строительство Амурского ГПЗ ведется с октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы "Газпрома" на территории ТОР Амурская. К реализации проекта было привлечено порядка 1 000 поставщиков оборудования и свыше 100 подрядных организаций, говорится в справочных документах к мероприятию. В пиковые моменты на площадке Амурского ГПЗ было задействовано порядка 35 тыс. строителей. Размер основной строительной площадки завода - порядка 900 га, что сравнимо с площадью 1 100 футбольных полей.