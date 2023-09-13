СМИ: в парламенте Мексики показали предполагаемые "мумии инопланетян"

Они были обнаружены в перуанском городе Наска

ГАВАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Мексиканский уфолог Хайме Мауссан представил Палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Об этом сообщила газета Infobae.

По ее данным, Мауссан представил парламентариям две мумии, которые, по его словам были обнаружены в перуанском городе Наска. Предполагаемые мумии выглядят как останки существ маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями, легкими и прочными костями и отсутствием зубов. Их отпечатки пальцев, как сообщил уфолог, представляют собой прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у людей.

"Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции, - приводит газета слова Мауссана. - Радиоуглеродный анализ, проведенный Национальным автономным университетом Мексики, свидетельствует, что им тысяча лет". Он уточнил, что анализ останков показал, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генетического материала человека.

Ранее бывший сотрудник разведсообщества США Дэвид Граш на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО. По его словам, в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов. Граш признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов "нечеловеческого" происхождения.

В начале года американская разведка сообщила, что фиксирует рост количества поступающих сообщений, касающихся неопознанных летающих объектов, и отмечает важность их подробного анализа с точки зрения безопасности.