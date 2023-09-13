Эстонские пограничники развернули автомобиль гражданина Литвы с российскими номерами

Очередей на пропускном пункте Ивангорода на границе с Нарвой нет, отметили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Эстонская сторона не пропустила через границу автомобиль гражданина Литвы с российскими номерами на пограничном пункте "Нарва". Водителя развернули обратно на российский пункт "Ивангород", сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Один автомобиль был отправлен эстонскими таможенниками обратно на российскую границу. Речь идет о гражданине России и Литвы, который направлялся в Эстонию на автомобиле с российскими номерами. Во ввозе личного транспорта на территорию страны ему было отказано", - рассказали в пресс-службе.

Других подобных случаев в настоящее время не зарегистрировано, очередей на пропускном пункте Ивангорода на границе с эстонской Нарвой нет. После введения Таллином запрета на въезд автомобилей с российскими номерами таможня продолжает работать в штатном режиме. Российская сторона не вводила ограничений на выезд автомобилей с регистрационными знаками РФ в сторону Эстонии, поэтому попасть с учетом рисков на эстонский пропускной пункт на машине возможно. Также, как пояснили в пресс-службе СЗТУ, эстонская сторона не ограничивала выезд автомобилей с российскими номерами со своей территории.

Ранее таможня сообщала, что с 10:30 мск 13 сентября эстонская сторона перестала пропускать автомобили с российскими номерами в страну. Сотрудники российской таможни начали разъяснять прибывающим на границу с Эстонией гражданам новые правила въезда в соседнюю страну в части запрета на провоз широкого круга личных вещей - от телефонов до автомобилей. Запрещаемые ко ввозу в ЕС товары будут описываться таможенниками.

В среду Эстония объявила, что запрещает въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию с 10:00 мск 13 сентября из-за санкций Евросоюза. Ранее аналогичные решения по применению рекомендаций Еврокомиссии приняли Литва и Латвия.