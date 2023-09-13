Путин поприветствовал участников I Всероссийских спортивных игр князя Александра Невского

Президент России заявил, что детские спортивные игры князя Невского служат гармоничному развитию молодежи

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам I Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского, отметив, что событие служит гармоничному развитию молодежи и приобщает не только к спорту, но и к традиционным ценностям.

"Отрадно, что с каждым годом календарь спортивных мероприятий в нашей стране становится ярче и разнообразнее, пополняется такими перспективными, интересными проектами, как нынешние игры. Названные в честь Александра Невского, настоящего подвижника, государственного деятеля, полководца и дипломата, они служат гармоничному развитию молодежи, приобщают юношей и девушек не только к спорту, но и к нашим традиционным ценностям", - говорится в приветствии главы государства, которое на открытии игр зачитал полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

Президент выразил уверенность в том, что игры пройдут успешно и внесут свой вклад в развитие массового физкультурного движения в России. Он пожелал участникам и гостям игр удачи и всего наилучшего.

С 12 по 16 сентября в Кемерове проходят I Всероссийские игры святого благоверного князя Александра Невского. В регион приехали 600 юных спортсменов из 36 субъектов Российской Федерации, которые будут соревноваться в таких дисциплинах, как баскетбол, самбо, мини-футбол, шахматы, комплекс ГТО. Также в рамках игр проходит Всероссийский форум "Вера и спорт", где будут обсуждаться задачи стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и роль религиозного воспитания в становлении и развитии личности в спорте.