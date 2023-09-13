Участники форума интеллигенции СНГ договорились развивать партнерство в культуре и науке

В мероприятии приняли участие около 200 делегатов из стран Содружества

БИШКЕК, 13 сентября. /ТАСС/. Участники состоявшегося в Бишкеке Форума творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ договорились об активизации взаимодействия в сфере науки и культуры. Об этом говорится в итоговой декларации завершившейся в Бишкеке встречи, в которой приняли участие около 200 делегатов из стран Содружества.

"Признавая взаимодействие и диалог культур стран СНГ необходимым условием мира и важнейшим ресурсом устойчивого развития всего региона Евразии, участники форума высказались за продвижение направлений и конкретных механизмов гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества", - говорится в декларации.

Искать новые точки соприкосновения в сфере культуры во время заседания и его дискуссий было решено с помощью театра, кино, литературы и различных видов художественного творчества, в том числе путем популяризации "языков, культур, истории, культурного наследия и национальных традиций государств - участников СНГ".

В области науки и образования участники договорились расширять совместные образовательные программы университетов "с выдачей двух дипломов", взаимодействовать в разработке современных образовательных технологий и цифрового учебно-методического обеспечения, создавать электронные учебные пособия, позволяющие реализовывать программы повышения квалификации для граждан СНГ в дистанционном формате. А также активнее привлекать молодежь к научно-исследовательской работе "с учетом опыта грантовых программ и стажировок на базе Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ".

Помимо этого, отмечается в документе, достигнута договоренность об оказании поддержки "молодежным добровольческим инициативам на системной основе", в том числе в виде предоставления молодым волонтерам "преимуществ при поступлении в вузы и при трудоустройстве".

Культурное событие года

ХVI Форум творческой и научной интеллигенции СНГ проходил в Бишкеке 12-13 сентября под лозунгом "Через взаимодействие культур к содружеству и миру". В нем приняли участие деятели науки, культуры, образования из стран Содружества, руководители министерств и ведомств, представители межгосударственных структур, международных организаций и общественных объединений.

Кроме общего пленарного заседания и дискуссионной сессии "2023: Год русского языка, как языка межнационального общения в СНГ", делегаты на специальных площадках обсудили темы развития общего научно-образовательного пространства Содружества, привлечения молодежных волонтерских групп к деятельности механизмов СНГ и влияния творчества известного киргизского писателя Чингиза Айтматова на современность.

Состоялась церемония награждения лауреатов премий "Звезды Содружества", "Содружество дебютов" и презентация культурной столицы СНГ 2024 года Самарканда, а также молодежной столицы - Ташкента.

В ходе бишкекской встречи, которую глава киргизского кабмина Акылбек Жапаров назвал одним из самых важных культурных событий в СНГ в 2023 году, прошло совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств - участников СНГ, а также заседание Совета руководителей государственных информационных агентств (Информсовета) СНГ.

Инициаторами и организаторами проведения Форума творческой и научной интеллигенции в Бишкеке стали МФГС и Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии.