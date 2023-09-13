В Крыму заявили, что общий иск к Украине за водную блокаду превысит 2 трлн рублей

Ответчиками выступают украинские ведомства

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Предварительная сумма исков от жителей Республики Крым к властям Украины по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова оценивается в более чем 2 трлн рублей, сообщил журналистам председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

"Общий иск крымчан к Украине - скажу откровенно, к тем, кто за ней стоит - только от крымчан, от физических лиц, будет превышать 2 трлн рублей. Только от людей, которые не получали воду благодаря преступным действиям и конкретных людей, и всей системы государства, потому что решения принимались именно на уровне государства", - сказал Константинов.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. 13 сентября суд постановил рассматривать иск в закрытом режиме из-за стратегических сведений о Северо-Крымском канале. Сумма требований по иску составляет более 152,2 млрд рублей.

Водная блокада

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала.