В Чернигове запретили использование русского языка на вывесках и информационных табличках

По словам языкового омбудсмена Украины Тараса Кремини, также "принимаются меры по недопущению нарушений языкового закона"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Чернигова полностью запретили использование русского языка на вывесках и других информационных табличках. Об этом сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.

В городе запрещено использовать русский язык "на любых вывесках, информационных табличках и наружной рекламе, а также принимаются меры по недопущению нарушений языкового закона", отметил Креминь на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах запрещают использование русского языка и преподавание его в школах.

В новость внесена правка (16:43 мск) - передается с уточнением во втором абзаце, верно - на странице в Facebook.