Верховный суд разрешил возвращать деньги покупателям онлайн-курсов

Речь идет о тех случаях, когда покупатель передумал проходить курс, даже если в договоре не оговорены условия возврата

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые покупатель передумал проходить, даже если в договоре таких условий нет, сказано в определении коллегии по гражданским делам.

Суд рассмотрел жалобу жителя Читы, который за 250 тыс. рублей купил годовой онлайн-курс у компании "Лайк центр". По его словам, сотрудники компании обещали полностью вернуть деньги, если "обучение не приведет бизнес к результатам". Он прошел два блока "Скорость" и "Наставничество", но решил отказаться от дальнейшего обучения. Покупатель направил компании требование вернуть деньги и лишь тогда получил договор публичной оферты, согласно которому при отказе от курса возвращается 8% его стоимости.

Мужчина обратился в суд, но там согласились с условиями оферты и присудили ему 20 тыс. рублей, а апелляционная инстанция добавила еще 10 тыс. рублей в качестве потребительского штрафа.

Позднее Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу истца, отменил решения апелляционной и кассационной инстанций. Суд напомнил, что недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны (п. 1 ст. 16 закона о защите прав потребителей), поэтому, несмотря на ограничение в публичной оферте возврата оплаты услуг, нижестоящим судам следовало определить ряд юридически значимых обстоятельств, а именно, какие услуги были оказаны истцу и в каком объеме, какие фактические расходы понес ответчик к моменту отказа истца от договора оказания образовательных услуг. "Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны", - сказано в определении. В итоге Верховный суд направил дело на пересмотр.