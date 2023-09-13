Во Франции ассоциация обратилась в полицию, обнаружив пропавшие витражи Нотр-Дама

По данным Le Parisien, речь идет о двух витражных медальонах с изображением ангелов, которые были украдены 161 год назад

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Ассоциация по сохранению культурного наследия Парижа Luminosite sur Patriomoine обратилась в полицию, обнаружив на сайте аукционного дома Sotheby's сообщение о продаже в 2015 году фрагментов витража собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Как отметила газета Le Parisien, речь идет о двух витражных медальонах с изображением ангелов, которые были украдены 161 год назад.

Отмечается, что эти фрагменты диаметром около 40 см были созданы в XIII веке и в свое время украшали одно из окон-роз собора.

Они были украдены в 1862 году во время реставрационных работ в Нотр-Даме. По сведениям издания, ассоциация обнаружила сообщение об аукционе недавно. Сообщается, что медальоны ушли с молотка за €123 тыс. и €111 тыс.

Нотр-Дам закрыт на реставрацию после сильного пожара, который вспыхнул в соборе вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продолжался более 15 часов.

Планируется, что собор вновь откроется для посетителей 8 декабря 2024 года.