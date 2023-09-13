В Челябинской области ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ

Промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Слабый ветер неблагоприятных направлений прогнозируют в семи городах Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-службе министерства экологии региона.

"По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Коркино, Карабаше, Аше, Златоусте, Сатке, Магнитогорске с 19:00 (17:00 мск) 13 сентября до 19:00 (17:00 мск) 15 сентября действует режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое", - сказано в сообщении.

По информации министерства, промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, приостанавливая часть производственных процессов. Министерство ведет круглосуточную работу по мониторингу качества атмосферного воздуха. Согласно требованиям законодательства, заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

По информации синоптиков, 14 сентября в регионе ожидается переменная облачность, утром в горах местами возможны туманы. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.