Заявления с отказом от обработки биометрии написали менее 1% россиян

В Минцифры напомнили, что мошенники призывали прийти в МФЦ до 31 августа, но на самом деле отказ от сбора биометрии при желании можно оформить в любой момент

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество заявлений в МФЦ с отказом от сбора биометрических данных написали меньше 1% жителей РФ. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"После рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии его оформили меньше 1% россиян", - сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что мошенники призывали прийти в МФЦ до 31 августа, но на самом деле отказ от сбора биометрии при желании можно оформить в любой момент, а хранение данных в единой биометрической системе позволяет обеспечить их безопасность.

Чаще всего, согласно данным министерства, отказываются граждане, чей средний возраст составлял 60-70 лет, 65% отказавшихся - женщины, 35% - мужчины, 69% - не трудоустроены или пенсионеры, 12% заявлений написали родители за детей, 71% не пользуются пориалом "Госуслуг", и более 40% из написавших заявления проживают в небольших населенных пунктах.

В Минцифры напомнили, что биометрию невозможно собрать без ведома ее владельца, поскольку он должен дать письменное согласие. Также в министерстве подчеркнули, что передумать и удалить свои данные можно в любой момент, а отказы принимают в МФЦ. "Вся сданная биометрия будет храниться в защищенной базе - единой биометрической системе. Сведения в ней шифруются, доступ к ним имеют только аккредитованные организации", - заключили в Минцифры.