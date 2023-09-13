В Воронежской области проведут прививочную кампанию животным из-за очагов сибирской язвы

Правительство региона выявило более 6 тыс. сельскохозяйственных животных

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Воронежской области после выявления в регионе очагов сибирской язвы и заражения людей в селе Лебединка Богучарского района и хуторе Красные Холмы Панинского района, проведут масштабную прививочную кампанию животных, сообщается на сайте правительства региона.

"В регионе пройдет масштабная прививочная кампания по профилактике сибирской язвы", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, после выявления очагов сибирской язвы специалисты ветеринарной службы посетили более 10 тыс. частных хозяйств, выявив свыше 6 тыс. неучтенных и непривитых животных, в том числе около 2 тыс. крупного рогатого скота, порядка 5 тыс. - малого рогатого скота, свыше 50 лошадей и около 80 свиней - всем им бесплатно провели вакцинацию от этого заболевания. "До начала октября в Воронежской области продолжатся внеплановые обходы подворий. Будет осуществляться постоянный мониторинг торговых организаций, реализовывающих мясную продукцию и полуфабрикаты. Будет организована работа мобильных постов ДПС при въезде на территорию Воронежской области на предмет контроля перемещения сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции", - говорится в сообщении правительства региона.

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, в регионе из двух очагов сибирской язвы в больницы Воронежа госпитализированы 10 человек, в том числе один подросток. У девяти из них подтверждено заболевание сибирской язвой, у одного - подростка - идет уточнение. В числе госпитализированных девять - из очага в селе Лебедянка Богучарского района, один - из хутора Красные Холмы Панинского района.