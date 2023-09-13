Более 250 человек сделали прививку от гриппа на стенде Роспотребнадзора в ходе ВЭФ

Руководитель ведомства Анна Попова ранее дала старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Более 250 человек получили прививку от гриппа на стенде Роспотребнадзора, установленном на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках Восточного экономического форума на стенде Роспотребнадзора более 250 человек получили вакцину от гриппа", - говорится в сообщении.

11 сентября на стенде руководитель ведомства Анна Попова дала старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. По ее словам, в регионы РФ поставили почти 45% необходимого объема вакцинного препарата.

Ранее Роспотребнадзор своим постановлением рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% от числа лиц из групп риска.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.