В Третьяковской галерее открылась выставка к 100-летию московского спорта

Экспозиция состоит из девяти разделов, в каждый из которых включены произведения разных лет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального искусства из собрания российских музеев представили на выставке "Век спорта" в Новой Третьяковке, передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция состоит из девяти разделов, в каждый из которых включены произведения разных лет. В одних отражены события большого спорта, состязания или тренировки, другие рассказывают о юных физкультурниках и проведении активного досуга. Среди работ художников и скульпторов выделяются произведения монументалиста Александра Дейнеки, в творчестве которого спортивная тема занимала особое место.

На выставке также демонстрируются видеоролики о трех этапах развития отечественной физической культуры и спорта на основе кинохроники. Совместно с "Союзмультфильмом" Третьяковская галерея подготовила экспозицию зала, где показана эволюция советской физкультурно-спортивной мультипликации - от ее возникновения до 1980-х годов. В залах галереи можно посмотреть "Каток" Юрия Желябужского, Ивана Иванова-Вано и Даниила Черкеса, и "Брэк!" Гарри Бардина, цикл спортивных анимационных фильмов Бориса Де жкина.

ТАСС выступает информационным партнером выставки.