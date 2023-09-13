РПЦ приобретет для воскресных школ "патриотические тетради" с изображениями героев СВО

Будет также выпущена серия тетрадей с героями-святыми, сообщил инициатор проекта "Правильные тетрадки" Даниил Иващенко

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь присоединилась к проекту исторического и патриотического воспитания "Правильные тетрадки", в рамках которого воскресные школы, семинарии и другие учебные заведения РПЦ получат тетради с изображениями героев спецоперации, Великой Отечественной войны и мирного времени. Также будет выпущена серия тетрадей с героями-святыми, сообщил ТАСС инициатор проекта, лидер общественного молодежного движения "Святая Русь 2050" Даниил Иващенко.

По его словам, патриотическая акция "Правильные тетрадки" начала реализовываться в 2021 году, за это время выпущен 1 млн школьных тетрадей, на которых изображены герои российской истории и современности и приводится краткая информация о них.

"Мы начали взаимодействие с патриархией, синодальным отделом по делам молодежи. <...> Из епархий к нам приходят заявки, люди понимают важность этого проекта - молодежь должна знать своих героев, знать об их подвигах. Тетради будут доставляться в воскресные школы, семинарии. Русская православная церковь тоже включается в эту работу", - рассказал Иващенко.

В частности, на одной из тетрадей изображен погибший в Донбассе командир батальона "Спарта" Владимир Жога, под его фотографией на первой странице надпись: "Героям России - Слава!", а через размещенный в тетради QR-код можно получить краткую информацию о герое. Есть тетради с портретом полицейского, Героя России Магомеда Нурбагандова, обратившегося перед лицом бандитов к своим родственникам и коллегам с фразой: "Работайте, братья". Это высказывание размещено под его портретом.

"Также мы планируем вместе с церковью сделать тираж тетрадок с героями-святыми - Александром Невским, Дмитрием Донским, святым князем Владимиром, адмиралом Ушаковым, генералиссимусом Суворовым, с прославленным в лике святых монахом-воином Пересветом, который победил Челубея [в поединке на Куликовом поле]. Планируем сделать тираж для воскресных школ, для семинарий, да и для обычных школ тоже", - добавил собеседник агентства.

В акции "Правильные тетрадки" уже приняли участие восемь регионов России: Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская, Саратовская и Липецкая области, Ставропольский край, Подмосковье и Москва.