В Адыгее внедрят институт наставников среди местных домов культуры

Региональным Минкультуры разработана целая методика, и в настоящее время муниципалитеты определяют наставников у себя на местах

МАЙКОП, 13 сентября. /ТАСС/. Успешные с точки зрения посещаемости и репертуара дома культуры в Адыгее возьмут шефство над теми учреждениями, где есть проблемы с подобными показателями. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Мурата Кумпилова.

"Подобное решение было принято в рамках Года педагога и наставника, так как дома культуры должны стать центрами притяжения населения", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что региональным Минкультуры разработана целая методика, и в настоящее время муниципалитеты определяют наставников у себя на местах. "Для них местными бюджетами будут определены меры поощрения, и в период до 30 апреля будущего года пройдет закрытый подготовительный этап к выводу подшефных домов культуры на качественно новый уровень", - заметили в пресс-службе.

Как ожидается, с мая следующего года во всех домах культуры будут еженедельно проводиться мероприятия, освещаемые СМИ, по вовлечению населения в занятия творчеством в разных формах: концерты, творческие встречи, уроки, кружковые занятия. "К концу будущего года охват населения занятиями творчеством и культурными мероприятиями в подшефных домах культуры планируется увеличить на 1,5% по сравнению с 2022 годом, и тогда охват составит 6%", - заключили в пресс-службе.