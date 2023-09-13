У раки Александра Невского в Петербурге смогут одновременно находиться не более 50 человек

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил, что епархия обеспечила все необходимые требования по хранению серебряной гробницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Доступ к раке с мощами Александра Невского, которая с 12 сентября установлена в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, будет ограничен до 50 человек единовременно, это обусловлено небольшой вместимостью храмовых помещений, сообщил ТАСС митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

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"Доступ [к раке в Благовещенской церкви] ежедневно открыт. Но у нас определенные ограничения есть - мы только до 50 человек [одномоментно] можем допустить", - сказал митрополит, принявший участие в работе II Петербургского международного религиозного форума.

Владыка Варсонофий также отметил, что епархия обеспечила все необходимые требования по хранению серебряной гробницы. "Мы, естественно, соблюдаем все требования, которые нам представил Эрмитаж. Там режим полностью соответствует хранению. Мы по требованиям всем прошли и сделали <...>, современная аппаратура все четко фиксирует - температуру, влажность, все, что требуется, мы делаем", - пояснил он, добавив, что также обеспечена охрана комплекса.

Возвращение на историческое место, в лавру, и освящение раки Александра Невского, которая ранее находилась в Эрмитаже и была передана Санкт-Петербургской епархии в пользование на 49 лет, стало одним из центральных событий празднования дня перенесения мощей святого князя, который широко отмечался в Санкт-Петербурге 12 сентября. В праздник завершился первый этап передачи раки из Эрмитажа: музей передал внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. Они были установлены в посвященном Александру Невскому верхнем храме Благовещенской церкви. В этот же день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поместил ковчег с главной святыней монастыря в историческую гробницу.

Остальной комплекс гробницы, включающий пятиярусную пирамиду, два подсвечника и две трофейные композиции из оружия и знамен, будет передан после того, как завершится процесс их реставрации. По словам митрополита Варсонофия, ожидается, что элементы мемориального комплекса, за исключением пирамиды, будут перемещены в лавру в декабре текущего года.

Правящий архиерей также напомнил, что епархия обеспечила бесплатный доступ посетителей к Благовещенской усыпальнице, где расположена могила полководца Александра Суворова. В августе 2023 года помещения на первом этаже Благовещенской церкви (там находится усыпальница), в которых располагался музей городской скульптуры, были переданы в пользование РПЦ. Второй этаж церкви - Александро-Невский храм - был передан в пользование епархии в 2021 году, в апреле того же года там состоялось первое за 88 лет богослужение.