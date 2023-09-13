В Южном Медведково завершили капремонт девятиэтажного дома

Также в здании завершили работы по обновлению магистралей холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Работы по восстановлению дома на улице Молодцова завершили в рамках столичной программы капремонта. Специалисты привели в порядок фасад и заменили инженерные системы, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы (ФКР).

"В рамках капитального ремонта фасада промыли стены и привели в порядок кирпичную кладку, заменили отдельные кирпичные сегменты, а после заделали заново швы. Места замокания обработали современным антигрибковым составом, после чего была произведена гидрофобизация", - значится в сообщении.

Там уточняется, что гидрофобизация - это передовой метод по защите плоскостей фасада от негативного влияния атмосферных осадков. "Стены словно бы покрываются тончайшей, не видимой глазу пленкой на силиконовой основе, которая обладает высокой гибкостью. Кроме этого, был произведен ремонт входных групп с заменой дверей. Обновили цоколь здания: старый штукатурный слой демонтировали и заново выполнили штукатурку поверхности и окраску", - добавили в фонде.

Отмечается, что особое внимание уделили балконам: восстановили поврежденные плиты балконов, заменили напольную плитку, выполнили устройство новых экранов и отливов. На завершающем этапе отремонтировали приямки и устроили новую отмостку. Также в доме завершили работы по обновлению магистралей холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления.

"Девятиэтажный жилой дом №31, корпус 1, на улице Молодцова был построен в 1966 году по типовому проекту, дом обладает лаконичным портретом и простой формой. Лестничные клетки и входные группы выделены ризалитами, окна подчеркивают подоконные карнизы", - резюмировали в пресс-службе.

Улица, на которой возведен дом, с 1964 года носит имя участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Владимира Молодцова. Он командовал партизанским отрядом, а также руководил разведывательно-диверсионным отрядом в оккупированной Одессе. В возрасте 31 года был казнен румынскими оккупантами, заключили в ФКР.