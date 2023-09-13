Эксперт указал на причины роста запасов черноморских креветок в Азовском море

Они увеличились из-за повышения его солености до уровня Черного моря, отметил доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета Сергей Дудкин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Запасы черноморских креветок в Азовском море выросли из-за повышения его солености почти до уровня Черного моря, в последующие годы их численность будет только расти. Такое мнение выразил ТАСС доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета Сергей Дудкин.

Ранее сотрудники Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии установили рекордный рост солености вод Азовского моря, практически вплотную приблизившейся к нижнему уровню солености ближайших районов Черного моря (15 промилле). При этом запас черноморских креветок в Азовском море превысил 1 тыс. тонн, что позволило установить в 2023 году объем рекомендованного их вылова на уровне 327 тонн.

"Это уже исторический рекорд, за весь период наблюдений не было такой солености в Азовском море. <...> Рекорд вылова креветок относительно последних лет и исторического ряда наблюдений на этом не остановится. Креветки - такой растущий запас, они увеличивают ареал, численность популяции, поэтому скорее всего следующие годы принесут новые рекорды", - сказал Дудкин.

По его словам, для многих береговых рыбаков Крыма и Краснодарского края, особенно Темрюкского и Славянского районов, Керчи и Тамани, креветки сегодня являются одним из важных элементов поддержки своего экономического состояния.

"Это хорошо востребованный ресурс, так как креветки обладают высокой пищевой ценностью, просты в приготовлении и пользуются спросом у отдыхающих. Сегодня это главный объект рыболовства в Азовском море <...> еще и потому, что традиционные виды рыболовства потеряли свою эффективность из-за развития медуз, особенно корнерота. <...> Орудия лова забиваются медузами, и рыба в эти орудия лова не заходит. Получается, что креветка становится чуть ли не единственным ресурсом летом и ранней осенью, который позволяет рыбакам обеспечивать свое экономическое существование. Популяция будет расти и в ближайшие годы, я думаю, объем рекомендованного вылова будет расти будет регулярно", - отметил собеседник агентства.

Азовское море омывает побережья ряда регионов России. Оно является самым мелким морем в мире, его глубина не превышает 13,5 м. Рост солености Азовского моря начался в 2007-2008 годах, ежегодно прибавляется в среднем 0,25 промилле. В качестве одного из проявлений роста солености ранее ученые называли рост популяции медуз. Причиной увеличения количества соли в воде, по словам специалистов, является сокращение пресноводного стока из реки Дон, в бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков.