В Москве с начала года более 130 тыс. электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах

Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 130 тыс. электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала года. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. С начала года заменили уже свыше 130 тыс. приборов, в третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще почти 160 тыс. новых счетчиков", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".

"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся согласно графику. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что более 85 тыс. приборов учета, подлежащих замене до конца года, находятся внутри квартир. О дате работ жителей предупредят заранее - соответствующую информацию разместят на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. С графиком можно ознакомиться на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании "Мосэнергосбыт".