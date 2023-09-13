13 сентября, 16:26

Синоптики предупредили о возможных заморозках в Центральной России на следующей неделе

Ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первые заморозки придут в северные регионы Центральной России на следующей неделе, однако они будут носить символический характер. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Иней на траве в северных районах Центральной России вероятен и в ночь на вторник. Тем не менее первые заморозки на почве будут носить исключительно мозаичный и символический характер и коснутся в основном низинных форм рельефа, где воздух больше застаивается и длительнее охлаждается", - написал он в своем Telegram-канале.

Москве, по его словам, заморозки пока не угрожают. Впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень. 

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