В Думу внесли законопроект о выплате пособия на ребенка до его 18-летия

По словам председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, это предложение "способствует восстановлению социальной справедливости и повышению уровня социальной защищенности семей с детьми"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение палаты законопроект об увеличении с 17 до 18 лет верхней границы возраста ребенка, семье которого назначается ежемесячное пособие. Проект размещен в думской базе данных.

Документ предлагает внести изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Согласно действующим нормам, право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

"Представляется, что данное положение вступает в противоречие законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", в соответствии с которым ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). Аналогичная норма содержится в Семейном кодексе РФ, статьей 54 которого установлено, что ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)", - указала Останина в документе.

Она отмечает, что выявленное противоречие в действующих законах должно быть устранено.

"Данное предложение способствует восстановлению социальной справедливости и повышению уровня социальной защищенности семей с детьми. Законопроект завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми - от ранних сроков беременности будущей матери до совершеннолетия ее ребенка", - подчеркнула депутат.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, назначается и выплачивается в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Так, семьи в качестве пособия могут получить от 50 до 100 процентов от суммы прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.