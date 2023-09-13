Северный Кавказ на Всемирном фестивале молодежи представят 115 волонтеров

Помимо Ставрополя, подготовка волонтеров будет проходить и на площадке Пятигорского государственного университета

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе центр подготовки волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи открыли в Ставрополе. На базе крупнейшего вуза округа отбор и подготовку пройдут 115 волонтеров, сообщила журналистам на открытии центра заместитель гендиректора АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Лариса Сулима.

"Мы открываем в Северо-Кавказском федеральном округе первый центр привлечения и подготовки волонтеров на базе Северо-Кавказского федерального университета. <…> Университет отвечает за подготовку 115 волонтеров. Причем он будет готовить волонтеров не только от Ставропольского края, но еще и от субъектов Северо-Кавказского федерального округа", - сказала она.

На территории университета открыли арт-объект Всемирного фестиваля молодежи с QR-кодами для подачи заявок в качестве участника и волонтера. "Волонтерство и добровольчество являются важным фундаментом в создании дружеских связей между студенческой молодежью внутри страны и за рубежом. Наши ребята имеют богатый опыт участия в мероприятиях российского и международного уровней", - сообщил журналистам ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Помимо Ставрополя, подготовка волонтеров будет проходить и на площадке Пятигорского государственного университета. "Не сказать, что много таких регионов, где целых два центра открывается. <…> Волонтеры, которые будут работать на фестивале, будут лицом нашей страны, которая принимает масштабное международное мероприятие", - сказал замминистра молодежной политики Ставрополья Александр Войсковой.

Участниками Всемирного фестиваля молодежи станут представители разных стран мира в возрасте от 14 до 35 лет. "Фестиваль - это всегда межкультурный диалог. И здесь очень высокие ожидания от Северного Кавказа. Кавказ всегда славился многонациональной культурой, творчеством, многообразием, которое мы можем продемонстрировать на фестивале", - пояснила журналистам Сулима.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.