На Ставрополье начали строить научно-технический центр для экопромышленного парка

На площадке уже организовано электроснабжение, обустроены подъезды

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство научно-технического центра началось в Невинномысске Ставропольского края. Он станет частью экопромышленного парка по переработке отходов во вторсырье в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Экопромышленный парк в Ставропольском крае будет построен до конца 2024 года. На его территории расположатся комплексы по обработке и утилизации вторичных ресурсов, которые будут поступать из регионов Северо-Кавказского федерального округа. На территории экопромышленного парка на Ставрополье будет построен научно-технический центр, инфраструктурой которого - офисными помещениями, лабораторно-производственным блоком, конгрессно-выставочной зоной - будут пользоваться как управляющая компания, так и резиденты парка. Уже завершены работы по обустройству котлована под здание", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

На площадке уже организовано электроснабжение, обустроены подъезды. Следующим этапом строительства станут монолитные работы.

В экопромпарке будут созданы мощности по утилизации более 190 тыс. тонн вторичных ресурсов в год. К примеру, один из резидентов экопромышленного парка планирует создать производство марочного стеклобоя мощностью 80 тыс. тонн в год.

Ставропольский парк станет одним из восьми, создаваемых в рамках федерального проекта. Еще семь будут созданы в Краснодарском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях. Все они получили разрешения на строительство от местных органов власти.