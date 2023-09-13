В 38 странах создали подготовительные комитеты ко Всемирному фестивалю молодежи

Заявки на участие поступили от молодых людей из 180 государств, сообщила замгендиректора АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Лариса Сулима

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Национальные подготовительные комитеты ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в 2024 году в России, созданы в 38 странах. Заявки на участие поступили от молодых людей из 180 государств, сообщила ТАСС заместитель гендиректора АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Лариса Сулима.

"Мы сегодня имеем национальные подготовительные комитеты уже в 38 странах мира. Мы сегодня имеем заявки на нашем сайте от молодых людей из 180 стран. Вот такая широкая география, и это для нас большая гордость. <…> Мы видим, что Россия интересна, в Россию хотят приезжать, с Россией хотят дружить, строить отношения, и это молодые люди, это самое главное", - сказала она во время рабочей поездки в Ставрополь.

Участниками Всемирного фестиваля молодежи станут молодые люди в возрасте до 35 лет. "Это люди, которые современно мыслят, которые понимают, что сегодня важно все-таки строить многополярный мир, где у каждого государства, каждой страны равные права. Такое количество представительств говорит о том, что отменить Россию невозможно. Россию можно только любить, с Россией можно только дружить и строить свое будущее вместе", - отметила Сулима.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024-го, участники посетят 30 городов России.