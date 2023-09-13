Посол РФ назвал курсы русского языка в Пакистане началом сотрудничества в образовании

Данила Ганич также рассказал о наличии государственных квот, в рамках которых Исламабад имеет возможность направлять на обучение в российских высших учебных заведениях до 50 студентов в год

ИСЛАМАБАД, 13 сентября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Запуск курсов русского языка в Пакистане на базе Открытого университета имени Алламы Икбала при поддержке правительства РФ является начальным этапом развития двустороннего сотрудничества в сфере образования. Об этом в среду на семинаре в Институте политических исследований Исламабада (IPRI) заявил посол России в исламской республике Данила Ганич, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы очень благодарны пакистанской стороне, правительству и университетам Пакистана за претворение наших предложений [в жизнь], - сказал он. - Да, мы открыли образовательный центр на базе Университета им. Алламы Икбала (AIOU). Он предоставляет программы обучения как онлайн, так и в очном формате. В основном речь идет о языковых курсах. Число учащихся в настоящее время составляет несколько сотен человек. Это хорошо в качестве первого шага". Как отметил Ганич, языковое сотрудничество Москвы и Исламабада должно иметь двусторонний характер. "Нам также следует изучать урду. Следует укреплять позиции языка урду в России, равно как и русского языка здесь, в Пакистане", - добавил посол РФ.

Глава российского диппредставительства также рассказал о наличии государственных квот, в рамках которых Исламабад имеет возможность направлять на обучение в российских высших учебных заведениях до 50 студентов в год. В данном контексте он обозначил целесообразность развития прямого сотрудничества между университетами обеих стран, а также привлечения частных инвестиций на содержание подобных инициатив. "Если мы найдем способ привлечь частные инвестиции в сотрудничество в области образования, то станет возможным осуществить гораздо больше, чем могли бы сделать правительства", - отметил Ганич.

В мае 2023 года в рамках сотрудничества AIOU и Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) были запущены онлайн-курсы русского языка в Пакистане. На них записались более 12 тыс. граждан исламской республики. В продолжение этой инициативы два учебных заведения 21 августа 2023 года открыли центр изучения русского языка и культуры в Исламабаде.