В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра и дождя

По прогнозам экспертов в прибрежных районах ветер будет достигать скорости 15 м/с

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен из-за сильного дождя и ветра на территории Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

"По информации Рocгидрометцeнтрa, с 09 часов до 21 часа 14 сентября на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что по прогнозам экспертов в прибрежных районах ветер будет достигать скорости 15 м/с, также горожанам следует ожидать сильных ливней. Водителей просят воздержаться от использования автотранспорта в связи с риском ДТП, а пешеходов соблюдать особую осторожность.