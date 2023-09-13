Волонтерами Всемирного фестиваля молодежи станут 250 представителей новых регионов

Подготовка будет проходить в Запорожской области, сообщила замгендиректора АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Лариса Сулима

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 250 молодых жителей новых регионов России смогут стать волонтерами на Всемирном фестивале молодежи. Подготовка будет проходить в Запорожской области, сообщила ТАСС заместитель гендиректора АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Лариса Сулима.

"У нас в волонтерской программе впервые будут принимать участие ребята из новых территорий. Порядка 250 волонтеров будут готовиться на базе Запорожской области. У нас в конкурсе победил Ресурсный центр Запорожской области. <…> Мы надеемся, что ребята из новых территорий серьезно усилят команду", - сказала она во время рабочей поездки в Ставрополь.

На Всемирном фестивале молодежи будут работать около 5 тыс. волонтеров со всей России. Они будут помогать в работе оргкомитета, работать в службах встречи гостей, сопровождения и так далее. "Мы ведем прием заявок с 8 июня, более 22 тыс. ребят уже выразили желание стать волонтером всемирного фестиваля. Буквально завтра стартует обучение тренерского корпуса, через неделю у нас стартует обучение рекрутеров и 2 октября будет проходить уже отбор всех, кто подал заявку в волонтеры", - пояснила журналистам Сулима.

Участниками фестиваля в Сочи станут около 20 тыс. молодых людей из разных стран мира. Как сообщила представитель дирекции фестиваля, для участников подготовят большую культурную программу. Запланирована также выставочная программа регионов России и вузов страны.

"Будет выставочная программа университетов, которые покажут все многообразие. У нас одной из задач является то, чтобы молодые люди, которые приедут из разных стран, захотели бы получать качественное образование в нашей стране. Россия всегда славилась фундаментальным образованием", - пояснила журналистам Сулима.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.