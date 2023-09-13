В МГИМО сообщили, что вуз заместил уехавших студентов учащимися из других стран

Как отметил проректор по молодежной политике, социальным вопросам и международным связям Станислав Суровцев, за последние несколько лет университете остановил отношения с половиной из 250 партнеров из примерно 100 стран

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. МГИМО за период пандемии коронавируса и последовавших после политических изменений лишился части иностранных студентов, но к текущему моменту освободившиеся места заняли студенты из новых стран - партнеров. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал проректор по молодежной политике, социальным вопросам и международным связям Станислав Суровцев.

Как рассказал проректор, за последние несколько лет вуз остановил отношения с половиной из 250 партнеров из примерно 100 стран. "Но нам удалось в предыдущем и текущем году полностью заместить тех иностранных студентов, которые приезжали к нам из части государств, которые сейчас не идут с нами на какой-то тесный образовательный контакт. Их удалось как раз заместить иностранными студентами из совершенно других регионов, в которых МГИМО раньше никогда активно не работал, по крайней мере, последние 30 лет точно", - рассказал он.

В настоящее время среди партнеров МГИМО такие страны, как Мьянма, Эфиопия, Монголия, Танзания, Индия, ЮАР, страны Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. "Впервые в этом году к нам поступило 20 студентов из десятка африканских стран по итогам нашего визита в Африку, из самых разных стран Центральной Африки у нас проходят обучение студенты на самых разных программах. От подготовительных курсов до магистерских программ. В том числе, кстати, некоторые из них учатся на русскоязычных программах, большинство на англоязычных программах", - отметил он.

Что касается студентов, которые под давлением национальных МИДов и посольств были вынуждены покинуть Россию, МГИМО предоставил им возможность учиться онлайн и по итогам обучения получить диплом. При этом Суровцев подчеркнул, что число студентов из стран Запада сократилось, но некоторые учащиеся остались.