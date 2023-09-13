Фальков: число поступивших на бюджет в вузы выросло благодаря квоте для участников СВО

По словам главы Минобрнауки, квота была достаточно большой

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бюджетных мест в российских вузах в рамках особой квоты для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей было выделено больше, чем потребовалось, за счет чего большее количество выпускников смогли поступить на бюджет по общему конкурсу. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Квота была достаточно большой, нам столько даже не потребовалось. В итоге мы сегодня фиксируем, что по итогам приемной кампании было зачислено порядка 8,5 тыс. студентов (участников СВО и членов их семей - прим. ТАСС) на бюджетные места. <…> Более того, все оставшиеся бюджетные места, которые были выделены под квоту, они вернулись в общий конкурс, и тем самым еще большее количество выпускников школ поступило в рамках общего конкурса", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Министр напомнил, что всего в этом году было выделено около 626 тыс. бюджетных мест в российских вузах.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузах по квоте на бюджетных местах. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета. Принимают их в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.