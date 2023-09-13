Фальков назвал самые популярные направления у абитуриентов в 2023 году

По словам министра науки и высшего образования, это IT, медицина и педагогика

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Информационные технологии, здравоохранение и педагогика стали наиболее популярными направлениями для абитуриентов в этом году, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Традиционно пользуются популярностью три большие группы направлений специальностей: это IT, если брать широко, вот, собственно от прикладной информатики до компьютерной безопасности, там целое направление специальностей внутри. И, это конечно, подготовка специалистов для здравоохранения и для школ, то есть учителя школ и педагогическое образование", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде для программы Вести на телеканале "Россия-1".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что в этом году на первый курс в российские вузы пошли 1,236 млн человек. Практически все, кроме нескольких вузов в новых регионах РФ начали учебный год в очном формате.