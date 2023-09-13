В Ташкенте 22-23 сентября пройдет международная выставка-ярмарка российского образования

В ней примут участие около 50 вузов РФ

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /ТАСС/. Международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2023" пройдет 22-23 сентября в столице Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.

"Целью выставки-ярмарки является демонстрация достижений в области высшего образования и привлечение общественного интереса к российским образовательным программам, формирование единого информационного образовательного пространства СНГ, установление деловых контактов между российскими образовательными организациями и образовательными организациями Республики Узбекистан, а также ознакомление выпускников школ и вузов Узбекистана с направлениями подготовки и условиями обучения в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в выставке-ярмарке примут участие около 50 российских вузов. Ожидается, что по итогам выставки-ярмарки будет согласован график проведения олимпиад и мероприятий по набору абитуриентов из Узбекистана, заключен ряд соглашений и договоров между российскими и узбекистанскими вузами.